comunali,-scoccia-(cdx):-pronti-40-mln-per-rifare-strade-perugia

“Voglio investire 100 milioni di euro in un piano decennale”

Roma, 4 giu. (askanews) – “Quaranta milioni di euro, subito, per rimettere a posto tutte le strade di Perugia”. Sono quelli che fa sapere di voler destinare nei primi due anni di consiliatura la candidata sindaco del centrodestra a Perugia, Margherita Scoccia. “Ora che con straordinaria fatica siamo riusciti finalmente a chiudere il buco di bilancio ereditato dalla Sinistra possiamo finalmente concentrarci in maniera seria sulle strade della nostra città”, spiega Scoccia, che per quanto riguarda il decoro urbano aveva già fatto sapere di “voler investire in un piano decennale da 100 milioni di euro per strade, verde e arredo”.

“In questo maxi-piano da 100 milioni ho intenzione di anticiparne 40 per i primi due anni provvedendo al rifacimento e alla manutezione delle strade più importanti della città e di quelle che, per causa di mancanza fondi, non siamo riusciti a ripristinare. È possibile in quanto il debito è stato ripianato e finalmente ci sono fondi in bilancio. Gradualmente ci stiamo liberando dei derivati e da operazioni finanziarie al limite dello spericolato intraprese dalle precedenti amministrazioni, come i bond argentini. In più potremo beneficiare di una quota di investimenti che il Comune intende destinare alle opere pubbliche”, ha detto ancora.