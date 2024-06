cremlino:-gli-istruttori-dell’esercito-ucraino-possono-essere-colpiti,-francesi-o-meno

Peskov: non hanno alcuna immunità Milano, 4 giu. (askanews) – Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che gli istruttori che addestrano l’esercito ucraino non hanno alcuna immunità. Lo riportano le agenzie russe.

Il Washington Post ha pubblicato un articolo dove sosteneva che in risposta alla decisione del presidente francese Emmanuel Macron di inviare istruttori militari in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe potuto ordinare un attacco contro di loro. “Tutti gli istruttori coinvolti nell’addestramento dei militari del regime ucraino non hanno alcuna immunità, non importa se siano francesi o meno”, ha risposto Peskov alla domanda se queste informazioni corrispondono alla realtà.

Concetto ribadito dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, dal Congo, dove è in visita: “Per quanto riguarda la questione degli istruttori francesi, ho motivo di credere che ci siano alcuni fatti concreti che lo dimostrano, che stanno già lavorando in Ucraina. Chiunque essi siano, siano essi membri delle forze armate francesi o semplicemente mercenari, sono sicuramente obiettivi legittimi per le nostre forze armate”, ha detto Lavrov in una conferenza stampa

congiunta con il suo omologo congolese, Jean-Claude Gakosso.