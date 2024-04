Eclissi solare totale, oltre 4 minuti di buio in Texas

(Adnkronos) – Più di quattro minuti di eclissi solare totale si sono avuti in Texas, a partire dalle 14,40 (le 20,40 in Italia), rendendo il paesaggio buio come la notte. Le temperature nella zona sono scese, passando dall’umidità soffocante al freddo in pochi minuti.

I fenicotteri si sono radunati insieme in mezzo allo stagno e così hanno fatto anche i pinguini per proteggersi, ha raccontato intanto alla Cnn un membro dello staff dello zoo di Dallas, dopo aver osservato il comportamento degli animali al passaggio dell’eclissi.

L’eclissi totale è visibile nelle città e nei paesi del Midwest degli Stati Uniti. Dopo il Texas, il Missouri e l’Indiana, il sole si è eclissato nell’Ohio, a Dayton 15,09 (ora locale). L’eclissi ci sarà fra qualche minuto anche a Cleveland, alle 15,13, e ad Akron un minuto dopo.