Fabrizio Iacorossi, restano gravi condizioni personal trainer Meloni

(Adnkronos) – Restano gravi le condizioni di Fabrizio Iacorossi, personal trainer di Giorgia Meloni, investito venerdì mentre era in bicicletta a Roma. Al momento, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, non ci sono novità. Il 44enne è in terapia intensiva all’ospedale romano San Camillo e la prognosi rimane riservata.

Iacorossi, 44 anni, era in bicicletta quando intorno alle 12.30 sulla via Litoranea all’incrocio con via Arno (Roma) ha impattato con un’auto. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale San Camillo. Il conducente dell’auto, 63 anni, si è fermato immediatamente a prestare i primi soccorsi ed è poi risultato negativo al test dell’etilometro.