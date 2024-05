Gianni Letta: “I figli Berlusconi nel segno continuità, anche in FI”

L’intervento alle celebrazioni per il trentennale di Forza Italia

Roma, 26 gen. (askanews) – “È difficile vincere l’emozione dopo aver risentito quella voce quella sera e in quelle circostanze e ci vuole coraggio, forse incoscienza, per dire anche solo una parola dopo un discorso che ha fatto la storia e che conserva, a 30 anni di distanza, tutta la forza della sua ispirazione, la potenza della sua suggestione e anche la sua straordinaria attualità. Ci sono anche le radici del futuro perché lì c’è l’avvenire e il successo di Forza Italia dei prossimi trent’anni e ancora trenta”. Lo ha detto Gianni Letta nel suo intervento dal palco delle celebrazioni del trentennale di Forza Italia. “I figli mi hanno chiesto di portare il loro saluto, il loro augurio, la testimonianza della loro convinta partecipazione, il loro sostegno nel segno della continuità come papà voleva e come il papà avrebbe voluto dirvi direttamente”, ha aggiunto Letta. I figli di Berlusconi “hanno saputo in poco tempo, in assoluta serenità e concordia, garantire una successione che ha dato stabilità alle aziende nel segno della continuità. Tutto ciò che Silvio ha creato deve continuare nel suo nome, nel suo ricordo, secondo il suo insegnamento. Così anche Forza Italia”.