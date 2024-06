lollobrigida:-social-card-non-‘ricottina’-ma-intervento-massiccio

Governo Meloni non è litigioso, lavoriamo in grande sintonia

Roma, 6 giu. (askanews) – La nuova edizione della social card Dedicata a te non è “una ricottina ma un intervento massiccio” di sostegno. E’ “uno strumento di carattere sociale che per ora ha avuto effetti positivi anche sul sistema Italia, che è un sistema fote che ha resistito anche con Governi deboli che mancavano di visione”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo nel corso conferenza stampa di presentazione della edizione 2024 della card.

“Il Governo Meloni – ha aggiunto – non è un governo litigioso: lavoriamo in sintonia tutti insieme tra ministeri ed enti, cerchiamo di efficientare, di non buttare i soldi degli italiani”. Quello che il Governo combatte è che possa esserci “un assistenzialismo diffuso tra chi può lavorare e chi non può: questa è una idea scorretta, chi può lavorare deve essere aiutato a inserirsi in un quadro lavorativo, chi non può lavorare deve essere aiutato e sostenuto”.