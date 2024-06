ROMA – Le banconote di Re Carlo III sono ora in circolazione. Lo ha comunicato la Bank of England in una nota ufficiale dove spiega che è ancora possibile utilizzare le banconote raffiguranti il ​​ritratto di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. L’approccio “è in linea con le linee guida della Casa Reale, per ridurre al minimo l’impatto ambientale e finanziario di questo cambiamento” e “ciò significa che il pubblico inizierà a vedere le nuove banconote di Re Carlo III molto gradualmente”.

A parte il nuovo monarca, il design delle banconote è rimasto lo stesso: la banconota da £ 5 raffigura il politico Sir Winston Churchill, la banconota da £ 10 presenta l’autrice Jane Austen, la banconota da £ 20 raffigura l’artista JMW Turner e, infine, quella da £ 50 presenta lo scienziato Alan Turing.

Tramite la Bank of England i cittadini potranno scambiare le loro vecchie banconote con quelle nuove, ma con un limite di 300 sterline a persona.

L’articolo Regno Unito, in circolazione le nuove banconote con Re Carlo III proviene da Agenzia Dire.

