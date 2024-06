ucraina,-biden-annuncia-nuovo-pacchetto-aiuti-per-225-milioni-dollari

“Il popolo ucraino non può e non sarà mai superato”

Milano, 7 giu. (askanews) – “E oggi firmo anche un ulteriore pacchetto di 225 milioni di dollari per aiutarvi a ricostruire la rete elettrica. Una volta approvata la legge sulla sicurezza nazionale, che era una questione politica, siamo riusciti a fare tutto. Come voi avete resistito e resistito, resistito a Kharkiv, avete dimostrato ancora una volta che il popolo ucraino non può e non sarà mai superato”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, corso di un incontro a Parigi con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, a margine delle cerimonie per l’ottantesimo anniversario dello sbarco in Normandia.Il presidente degli Stati Uniti ha anche presentato per la prima volta le proprie scuse per i ritardi nella fornitura degli aiuti militari all’Ucraina, e ha ribadito il sostegno a Kiev: “Siamo sempre là, completamente e totalmente”.