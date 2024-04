Vino, il Conegliano Valdobbiadene Docg a masterclass Vinitaly Academy

Il 7 aprile a Verona con la Master of wine Sarah Heller

Milano, 5 apr. (askanews) – Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg sarà tra le Denominazioni approfondite durante il percorso di formazione Vinitaly International Academy (VIA), organizzato da Veronafiere a Verona il 7 aprile alle 14.30.

La platea sarà composta da un gruppo internazionale scelto di 64 educatori del vino, giornalisti e trade provenienti da Stati Uniti, Europa e Asia, con un curriculum altamente specializzato sul vino italiano, e guidati nella degustazione dal direttore del Consorzio, Diego Tomasi, e dalla Master of wine, Sarah Heller. La masterclass avrà l’obiettivo di esplorare il territorio, patrimonio Unesco, di Conegliano e Valdobbiadene approfondendo le sue selezioni Premium, Rive e Cartizze, la storia, l’origine e la produzione all’interno di una zona unica.

“La formazione continua ad essere tra le nostre priorità, grazie a partnership di pregio e collaborazioni che ci offrono l’opportunità di approfondire e rafforzare la conoscenza della Denominazione in Italia e all’estero” ha spiegato Tomasi, aggiungendo che “l’essere partner del VIA è per noi molto importante in quanto siamo tra i principali attori della scena vinicola italiana e abbiamo l’onore di interfacciarci con attori internazionali, i professionisti di domani”. “Inoltre, come Consorzio abbiamo il compito di rendere sempre più ampia la narrazione della nostra storia e dei valori che caratterizzano le nostre aziende vitivinicole, e più in generale le persone che vivono e lavorano nei 15 Comuni della Denominazione, insieme alla descrizione del territorio e dei processi produttivi” ha proseguito, concludendo che “tutti questi sono per noi temi chiave che uniti alla degustazione del prodotto simbolo di questa zona ne rafforzano la conoscenza”.

L’obiettivo principale del VIA è infatti quello di promuovere il patrimonio enoico attraverso una rete globale di professionisti altamente qualificati in quanto “Ambasciatori del vino italiano” ed “Esperti del vino italiano”, che ad oggi conta 358 membri provenienti da 46 Paesi, che a loro volta, sosterranno e promuoveranno il vino italiano nel mondo.