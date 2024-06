walsh:-ita-lufthansa?-consolidamento-sia-nell’interesse-consumatori

Clark (Emirates): Autorità regolatorie tutelino interesse passeggeri

Dubai, 3 giu. (askanews) – Il consolidamento del mercato aereo porta a importanti economie di scala e deve garantire interessei dei consumatori. Così il direttore generale della Iata, Willie Walsh in conferenza stampa all’80esimo Iata Agm in corso a Dubai, rispondendo a una domanda sull’operazione Ita Airwyas-Lufthansa attualmente al vaglio dell’Autorità europea per la concorrenza.

“Credo che il consolidamento – ha detto Walsh – sia parte essenziale dell’industria aeronautica in termini di efficientamento perché può generare preziose economie di scala a vantaggio delle compagnie e dei consumatori. Lo abbiamo visto in molti casi in diverse parti del mondo”. Su Ita-Airways e Lufthansa, ha aggiunto, “aspettiamo la decisione delle autorità regolatorie che agiscono nell’interesse dei consumatori”.

Sulla stessa linea Tim Clark, presidente di Emirates Airlines, compagnia ospite dello Iata Agm: “Se guardiamo al mercato americano anni fa vediamo che dopo le operazioni di consolidamento ora il sistema è più efficiente. Guardando all’Europa sicuramente occorre vigilare che questo necessario consolidamento tuteli l’interesse dei consumatori”.