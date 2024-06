a-genova-protesta-cittadini-davanti-al-consiglio:-toti-dimettiti

Posate 74 scarpe a simboleggiare 74 mila euro

Genova , 4 giu. (askanews) – Protesta di un gruppo di cittadini e attivisti dell’associazione “Genova che osa” davanti al Consiglio regionale della Liguria chiamato oggi ad esprimersi sulla mozione di sfiducia al governatore Giovanni Toti presentata dai partiti di opposizione.Di fronte all’ingresso dell’aula consiliare sono state depositate 74 paia di scarpe, accompagnate da uno striscione con scritto “Fuori mafia e corruzione dalla politica” per simboleggiare i 74 mila euro che, secondo l’accusa, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli avrebbe versato a Toti in cambio di favori. “Qui a Genova – ha spiegato l’attivista – è successo che pochi privilegiati imprenditori grazie a denaro e conoscenze sono stati in grado di determinare le priorità per la nostra regione, facendo sì che i bisogni veri delle persone comuni fossero completamente ignorati”.