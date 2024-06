‘disney-park’-a-roma:-l’evento-per-i-bambini-domenica-9-giugno

ROMA – La magia Disney è pronta ad invadere la Capitale. Domenica 9 giugno in una delle più bella location di Roma si potrà vivere una giornata tra sogno e realtà: all’Eur Social Park arriva ‘Disney Park’ che sarà aperto dalle 16 alle 23.

Un evento che piacerà soprattutto ai bambini e che farà tornare piccoli anche gli adulti: nel giardino incantato dell’Eur ci saranno giocolieri, fatine luminose, mascotte giganti Disney e proiezioni in 3D con i capolavori Disney. A disposizione dei visitatori l’area gonfiabili, truccabimbi, babydance, bubble show e biliardini.

ENTRATA CON BIGLIETTO ONLINE E NIENTE CIBO ESTERNO

Il costo del biglietto è di 10 euro (esclusi diritti di prevendita) e i bambini a partire da 2 anni pagano lo stesso prezzo degli adulti. L’ingresso è garantito solo acquistando il titolo online (maggiori informazioni qui) e in caso di sold out si può entrare in lista di attesa. Anche in nostri piccoli 4 zampe possono entrare, ma l’ingresso è consentito agli animali di piccola taglia. Non è consentito introdurre cibi o bevande: a disposizione degli avventori un cocktail bar, l’Area Food e uno Street Food di dolci.

DOVE SI TROVA IL DISNEY PARK

L’evento si svolge all’Eur Social Park di Roma in via di Val fiorita. Raggiungibile anche con i mezzi scendendo alla fermata Magliana della linea B della metropolitana di Roma.

