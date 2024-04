accordo-anbi-remtech-expo,-paparella:-basi-pianificazione-ampia

Promozione cura del territorio e del suolo

Roma, 18 gen. (askanews) – Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo, così commenta l’accordo siglato oggi dal Direttore generale Anbi, Massimo Gargano e dal Presidente e dal Consigliere delegato di Ferrara Expo e RemTech Expo, Andrea Moretti e la stessa Silvia Paparella:”Questo accordo getta le basi per una pianificazione ampia che si pone come obiettivo quello di promuovere la cura del territorio e del suolo attraverso la valorizzazione di tecniche e tecnologie innovative che saranno, in occasione della prossima edizione di RemTech Expo a Ferrara a Settembre, fruibili e tangibili attraverso un vasto laboratorio esperenziale. Vogliamo in questo modo sensibilizzare tutti i comparti e gli stakeholder interessati e operanti sul questo importante e attuale tematica”.Obiettivo dell’accordo progettare un primo processo di costruzione di un nuovo ambito tecnico, tecnologico, scientifico, procedurale dedicato al tema della tutela del suolo, con l’obiettivo di intercettare azioni prioritarie di prevenzione e contenimento degli effetti naturali, sia a livello nazionale che nell’ambito della cooperazione internazionale.