ROMA – I conservatori dell’alleanza Cdu/Csu prima forza e a seguire la destra di Alternative für Deutschland (Afd) davanti ai socialdemocratici della Spd, solo terza: queste le indicazioni emerse dagli exit poll dopo la chiusura delle urne in Germania per le europee alle 18.

Stando a queste stime, diffuse dai media tedeschi, la Cdu/Csu è al 29,5-30 per cento. Afd avrebbe il 16-16,5 per cento, circa cinque punti in più rispetto alle europee del 2019, davanti anche alla Spd, data ora al 14, in calo rispetto a cinque anni fa. Meno voti anche per i verdi, che dal 20 per cento delle consultazioni del 2019 fa scenderebbero al 12-12,5 per cento.

L’articolo Europee, primi exit poll Germania: in testa conservatori e destra proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it