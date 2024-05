kate-middleton,-stop-agli-impegni-pubblici-fino-a-nuovo-ordine-dei-medici

ROMA – Kensington Palace ha diffuso un aggiornamento sulla salute di Kate Middleton. Per la principessa di Galles, che si sta sottoponendo alla chemioterapia per una forma non precisata di tumore, al momento non è previsto un ritorno agli impegni pubblici. “Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico”, ha dichiarato un portavoce di Palazzo. Si precisa che la principessa Kate seguirà a distanza l’attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, che si occupa del sostegno alla maternità e alla prima infanzia.

KATE MIDDLETON, L’ANNUNCIO DELLA MALATTIA

A marzo l’annuncio del cancro, attraverso un video pubblicato sui social. “Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra famiglia”, ha dichiarato Kate Middleton, seduta su una panchina nel giardino della tenuta di Windsor. La principessa rivela che quando è stata operata all’addome a gennaio, non si sapeva che fosse un cancro. “Tuttavia gli esami effettuati dopo l’operazione hanno accertato che era presente un cancro. La mia equipe medica mi ha consigliato di sottopormi ad un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento”, ha spiegato Middleton. Nel suo discorso anche un pensiero per tutti coloro che sono stati colpiti dal cancro: “Per favore non perdere la fede o la speranza. Non siete soli”.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

