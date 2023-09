a-paestum-la-festa-di-forza-italia-inizia-con-il-“berlusconi-day”

Da Giannini a Galliani, nel giorno in cui avrebbe compiuto 87 anni

Paestum (Sa), 29 set. (askanews) – Al via a Paestum la tre giorni di Forza Italia. Una festa nazionale il cui avvio è stato dedicato interamente al ricordo di Silvio Berlusconi, che oggi, 29 settembre, avrebbe compiuto 87 anni.In apertura il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha letto una lettera dei figli dell’ex premier.”La nostra famiglia è al vostro fianco in nome dell’amore che ci legherà per sempre al nostro papà e nel rispetto di tutto ciò per cui ha combattuto. Il suo esempio politico deve essere il cuore pulsante di Forza Italia”, ha letto Tajani. “Silvio Berlusconi mi ha regalato 30 anni di militanza politica, vittorie e sconfitte, ma sempre con tanto entusiasmo, sorridendo, impegnandosi per cercare di dare sempre e comunque risposte concrete agli italiani”.Tra gli interventi, quello dell’attore Giancarlo Giannini che ha letto il discorso che Berlusconi pronunciò davanti al Congresso degli Stati Uniti a Washington nel 2006. “Sarò sempre grato agli Usa perché nei decenni della Guerra fredda hanno difeso l’Ue dalla minaccia dell’Unione Sovietica, impegnando ingenti quantità di uomini e mezzi in questa battaglia vittoriosa contro il comunismo”.Poi ha parlato anche l’ad del Monza, storico dirigente del Milan e amico di Berlusconi, Adriano Galliani, in collegamento: “Il Milan di Berlusconi vince lo scudetto nell’87-88, la Coppa dei Campioni nell’88-89 e a dicembre diventa Campione del mondo. Questo è Silvio Berlusconi, e poi c’è il quarto Silvio Berlusconi, quando decide e ci racconta che farà un partito politico”.A Paestum il ricordo di politici come Maurizio Gasparri e Maria Elisabetta Casellati, giornalisti come Tony Capuozzo, personaggi dello spettacolo. “Sono arrivati quadri, disegni, storie, messaggi, sculture per omaggiare il nostro presidente a dimostrazione di quanto affetto ci sia nei suoi confronti” ha detto Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo e coordinatore del partito in Campania, che ha organizzato il Berlusconi Day.