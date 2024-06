europee,-tajani:-risultato-straordinario-di-fi.-governo?-avanti-d’amore-e-d’accordo

“Siamo nello spazio tra Meloni e Schlein, Obiettivo è 20% alle politiche”

Roma, 10 giu. (askanews) – “Le impressioni che avevamo ieri sera sono state confermate dai dati reali. Ci eravamo fissati un obiettivo e abbiamo costruito in questi mesi un risultato straordinario a cui nessuno degli osservatori esterni credeva”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani in conferenza stampa.

“Arrivare alle cifre che abbiamo raggiunto – ha detto ancora – non è stato facile ma eravamo convinti che quel risultato era alla nostra portata. E’ la prima tappa di una strategia che vuole farci essere protagonisti di quello spazio politico che va da Meloni a Schlein. Lo abbiamo occupato e vogliamo continuare ad allargare il nostro consenso, l’obiettivo è il 20% alle politiche”.

“Questi – ha sottolineato Tajani – sono voti per il Parlamento europeo, da parte nostra non ci sarà alcun problema per quanto riguarda la tenuta della maggioranza, che anzi si rafforza. Massima lealtà quindi. Ho sentito Meloni stamattina e ci siamo fatti le congratulazioni. Continueremo a lavorare d’amore e d’accordo”.