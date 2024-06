premio-eccellenze-intitolato-al-dottor-emanuele-puzzilli

Puzzilli, eccellenza dell’odontoiatria estetica e curativa

Brescia, 10 giu. (askanews) – Nel contesto del Premio Eccellenze, che per la nona edizione è stato ospitato nell’esclusiva location della Cantina Bottenago di Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, l’ideatore Michele Oggioni ha intitolato l’evento al Dottor Emanuele Puzzilli, eccellenza dell’odontoiatria estetica e curativa. Abbiamo parlato con Michele Oggioni, ideatore Premio Eccellenze: “Abbiamo voluto premiare tutte le categorie che lavorano con un modo d’eccellenza in tutti i settori. Quest’anno dal 2024 che siamo giunti alla nona edizione abbiamo fatto una guida dove parliamo solo di ristorazione”. Ha così parlato Emanuele Puzzili, odontoiatra: “Oggi c’è una grande differenza tra il business e il business di qualità, Michele in questo è stato lungimirante. È riuscito ad indentificare nel nord Italia e poi estendendolo, ad indentificare le grandi eccellenze italiane, dando un’identità del brand individuale”. Grande stima è stata espressa nei confronti del Dottor Emanuele Puzzilli a cui è stato dedicato anche un video emozionale. Il Dottore, accompagnato da uno staff affiatato, ha avuto modo anche di illustrare la sua crescita con uno sguardo al futuro. “Bisogna pensare ad estendere sempre di più la qualità, a girare il mondo, conoscere le migliori nozioni globali, compararle con l’Italia dandogli il brand italiano. Ricordiamoci che il Made in Italy è un grande valore, il mio futuro lo vedo con un plus maggiore di anno in anno, e vorrei non perdere l’obiettivo della persona ed entrare nel mondo del business”. La serata di gala dedicata ai professionisti e alle professioniste che si sono distinti nel proprio settore ha visto premiare10 imprenditori che rappresentato la massima qualità del Made in Italy.